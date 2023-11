Colletta alimentare nazionale | tanti i supermercati aderenti anche a Cerveteri

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 novembre 2023), 15 novembre 2023 – Sabato 18 novembre torna in tutta Italia la, una giornata di solidarietà e di sensibilizzazione sul tema della povertà che purtroppo colpisce sempre più personenelle nostre comunità. Per l’intera giornata, recandosi presso issimi, sarà possibile donare uno o più prodotti che mediante paccosaranno destinati ai nuclei familiari bisognosi.farà come sempre la sua parte, conssimi volontari e svariatiall’iniziativa: donare una parte della propria spesa per le persone in difficoltà è un gesto di solidarietà concreto che possiamo fare in favore di chi è ...