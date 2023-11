Colangite Biliare Primitiva | Ipsen annuncia risultati studio

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) –hato idelloregistrativo di Fase III ELATIVE, che sono stati presentati durante l’American Association for the Study of Liver Disease (AASLD) e contemporaneamente pubblicati sul New England Journal of Medicine. Loha valutato l’efficacia e la sicurezza di elafibranor, un doppio agonista PPAR alfa,delta, in fase sperimentale, per il trattamento di persone con(PBC), rara malattia epatica autoimmune. Imostrano miglioramenti statisticamente significativi nei biomarcatori di progressione di malattia in tutti gli endpoint principali; relativamente all’endopoint composito primario, si è osservato un significativo beneficio del ...