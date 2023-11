Cocaina alla Casa Bianca | spuntano le fotografie Giallo sul colpevole

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Diffuse ledellarinvenutail 2 luglio 2023. Repubblicani all'attacco: "Pochi americani credono che l’amministrazione Biden non riesca a capire chi ha portato lanell’ala ovest"

...un uomo di 32 anni nella flagranza di reato di detenzione die hashish . Gli investigatori hanno notato uno anomalo viavai di persone dall'abitazione dell'uomo che, in quanto sottoposto...

Gestivano il traffico di cocaina in tutta Siracusa, blitz alla “Borgata”: 19 arresti e sequestri La Sicilia

Blitz dei carabinieri, traffico di droga: 19 arresti a Siracusa VIDEO Livesicilia.it

Arrestato uno spacciatore di 44 anni nel quartiere Cinghio. L’operazione dei carabinieri è scatta dopo che erano state segnalate possibili attività di spaccio in corso. Nel corso dei controlli hanno ...Diffuse le fotografie della cocaina rinvenuta alla Casa Bianca il 2 luglio 2023. Repubblicani all'attacco: "Pochi americani credono che l’amministrazione Biden non riesca a capire chi ha portato la co ...