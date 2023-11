Cobra invade un campo da golf | stava scappando da una mangusta VIDEO

Leggi su ildifforme

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Non si può neanche più giocare in pace a, soprattutto a Città del Capo in Sudafrica, dove ora c’è anche il rischio di assistere a degli inseguimenti trae manguste. Una scena che potrebbe essere uscita da una favola di un Esopo esotico, che però iisti presenti hanno vissuto come un sogno L'articolo proviene da Il Difforme.