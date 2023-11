Clima | imbrattano Arco della Pace | 7 attivisti di Ultima Generazione indagati**

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Milano, 15 nov. (Adnkronos) - La polizia di Stato ha indagato 7 persone ritenute responsabili dell'imbrattamento del monumento milanese neoclassico dell', a Milano. Si tratta di cinque donne e due uomini di età compresa tra i 19 e i 42 anni, che oggi pomeriggio, verso le 16, in piazza Sempione, hanno colpito il monumento inaugurato nel 1838 lanciandovernice da un estintore. Gli agenti delle volantiquestura sono intervenuti e hanno accompagnato glipresso gli uffici di via Fatebenefratelli dove sono stati deferiti all'autorità giudiziaria e dove sono in corso eventuali provvedimenti da parte del questore Petronzi.

