Ciriani | forum all’Adnkronos | “Sciopero 17 novembre è politico”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – "E' uno". E' il ministro per i Rapporti con il Parlamento Lucaa definire così logenerale proclamato da Cgil e Uil per il 17intervenendo aldell'Adnkronos. Sull'operato del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasportidice che "il ministro Salvini, confortato dal parere del Garante, ha chiesto semplicemente di rimodulare loin modo tale di non danneggiare la vita e l'attività di milioni di persone che si devono spostare". "Io francamente non trovo un solo motivo per questogenerale: la mia sensazione, che è quasi una certezza, è che la Cgil stia cercando un pretesto per scioperare ormai da mesi. Aveva annunciato lo ...