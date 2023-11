Ciriani | “Da friulano dico che i controlli al confine con la Slovenia oggi sono necessari”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 novembre 2023) “Come governo e come maggioranza abbiamo proposto un testo che non è un testo chiuso. È evidente che quando si tratta di modificare le regole del gioco e la Costituzione anche le virgoleimportanti”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento protagonista del forum dell’Adnkronos. Dalle riforme costituzionali al lavoro passando per l’immigrazione e Schengen, l’esponente di FdI ha toccato tutti i temi caldi dell’agenda politica.: sulle riforme siamo aperti al dialogo Quello proposto – ha spiegato – non è il testo che avevamo in mente quando il centrodestra si è candidato. Noi avevamo in mente o il sistema semipresidenziale francese o il sistema presidenziale americano. “Poi, nel confronto all’interno della maggioranza e con le opposizioni abbiamo ritenuto di fare dei passi in avanti verso le sensibilità che ci erano state ...