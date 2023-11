Circeo | la recensione della serie tv sul terribile caso di cronaca nera

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La, del 2023. Creata da: Andrea Molaioli. Cast: Greta Scarano, Ambrosia Caldarelli, Angelo Spagnoletti, Benedetta Cimatti, Guglielmo Poggi e Pia Lanciotti. Genere: Crime, drammatico . Durata: 60 minuti/ 6 episodi (tre puntate). Dove l’abbiamo visto: Su RaiPlay. Trama: Donatella e Rosaria sono le protagoniste di un fatto diche ha cambiato la storia del nostro paese. La prima è l’unica che sopravvive alle torture e alle violenze dei suoi aguzzini ed è pronta a combattere per ottenere giustizia: per sé stessa, per l’amica e per tutte quelle donne che non sono mai state ascoltate. Il massacro delè un tristissimo capitolo, raccontato sul piccolo e sul grande schermo già innumerevoli volte, tramite ...