Cina | produzione e vendite vanno | ma immobiliare scricchiola

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov. (askanews) – Sono dati economici in chiaroscuro quelli usciti oggi dallache, se da un lato mostrano una ripresa conindustriale eal dettaglio in crescita, fanno udire ulteriori scricchiolii provenienti dal settore più a rischio, quello dell’. Laindustriale – secondo i dati diffusi oggi da Pechino – è aumentata del 4,6% in ottobre rispetto all’anno precedente, di poco superiore al +4,5% del mese precedente. Leal dettaglio sono aumentate del 7,6%, spinte da una festa nazionale di otto giorni che ha rafforzato la domanda di ristorazione alimentare. A settembre era stato registrato un +5,5%. La festa ha avuto un impatto anche nell’accoglienza e nei trasporti, spingendo verso l’alto il settore dei servizi, che è ...