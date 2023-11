Cina | primo treno JSQ partito da Chongqing alla volta dell’Europa 1

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Yongchuan, 15 nov – (Xinhua) – E’ieri dal distretto di Yongchuan, a, nel sud-ovest della, ilmerci JSQ diretto in Europa. Iltrasporta 232 veicoli prodotti dGreat Wall Motors di Yongchuan, per un valore totale di circa 42 milioni di yuan (circa 5,76 milioni di dollari). Il JSQ e’ un modello dispeciale dedicato al trasporto di automobili commerciali. (Xin) Agenzia Xinhua

Stando a quello che è un recente report proveniente dalla, in base al quale si prevede che Foxconn perderà vendite e fatturato per il terzo trimestre di ...andrebbe quindi a segnare il...

Stati uniti e Cina in prospettiva Avvenire

Cina-USA: ecco perché il vertice tra Xi Jinping e Joe Biden è tanto atteso Wall Street Italia

ByteDance e Tencent: il “doppio volto” del gaming Made in Cina. Il primo colosso vuole uscire dal business che invece cresce per il secondo ...In leggero calo sia il valore che i volumi. Lo scorso anno il comparto valeva 6,6 miliardi di cui 3,8 di export. Corre l’innovazione con sistemi in cavo ad alte prestazioni, innovativi, sostenibili e ...