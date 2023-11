(Di mercoledì 15 novembre 2023) L'infrastruttura da 3mila chilometri di fibra ottica potrebbe raggiungere una velocità pari a 1,2 terabit al secondo, abbastanza da riuscire a trasferire i dati di 150 film in alta definizione in un secondo

...e Giappone e la Unione europea deve fare in fretta passi in avanti perché il trattamento a ... "per proteggere i nostri agrumeti -- sarebbe opportuno, in ogni caso, vietare il ...

La Cina dice di aver costruito la rete internet più veloce al mondo WIRED Italia

Perché l'incontro tra Xi Jinping e Joe Biden deve andare bene WIRED Italia

La Cina sostiene di aver realizzato la rete internet più rapida al mondo, circa 10 volte più veloce di qualunque altra rete esistente e in grado di raggiungere una larghezza di banda stabile e ...Tra poche ore (sarà quasi mezzogiorno in California) Joe Biden e Xi Jinping si stringeranno finalmente la mano. Veleni dietro i sorrisi Dal loro incontro uscirà qualcosa di buono per il mondo Oggi p ...