Cile-Paraguay venerdì 17 novembre 2023 ore 01 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Dopo le prime quattro giornate di Qualificazioni Mondiali,si trovano affiancate in classifica al sesto posto a quota 7 punti, assieme all’Ecuador. A meno di clamorosi miglioramenti, la prospettiva per le duesarà quella di lottare fino all’ultimo per il sesto e ultimo posto che varrà la qualificazione diretta. IlInfoBetting: Scommesse Sportive e