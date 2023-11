Ciao ciao Greta | hai fatto la fine di Soumahoro

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ricadona Lang proprio un fulmine di guerra, anche senza conoscerla, non dev’essere (poi la vedi e ne hai conferma): intanto è copresidente dei Verdi crucchi, i Verdi, questa peste che ammorba l’ambiente lungi dal salvarlo (per tacere delle casse pubbliche). Poi prende sul serio la ragazzina svedese,Thunberg, la marionetta del globalismo di rapina. Almeno, nel sopravvalutata, ne diffida, la critica: benvenuta Ricardona, benvenuti Verdi, benvenuto mondo, benvenuto Bergoglio, benvenuti potenti della terra “che mi rubano il futuro” ma chissà com’è, appena ne scorge uno,ci si fionda e fa le boccacce: bla, bla, bla. Le rubano il futuro. Come i Casiraghi, i monegaschi petrolieri che fornivano i catamarani bio per le traversate, scortati dalle corvette a nafta pesante. Tutta così la parabola di questa truffatrice di istanze, di visioni e di ...