Chiudere i sexy shop del centro? Ho una proposta alternativa per il sindaco di Sorrento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Massimo Coppola, ildi, recentemente è apparso in una trasmissione televisiva per ribadire il suo intento di vietare ineldi, per permettere alle donne che vanno a Messa di non essere turbate dal variegato mondo dei giocattoli erotici. Le uniche vibrazioni consentite in chiesa sono quelle dei cellulari. Se fossi io ilfarei un’ordinanza per aprire ianche all’interno delle stesse chiese. Non ci vedo nulla di male o di blasfemo. Il cristinanesimo venera la crocifissione, una tortura, le implicazioni sadomasochistiche sono evidenti, per non parlare della setta dei flagellanti medievali che praticavano la mortificazione e la penitenza. Il cilicio è passato di moda, oggi si va ...