Chiede un incontro alla fidanzata dell' ex e la sfregia | finisce ai domiciliari ed evade

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Aveva chiesto un "chiarificatore"del suo ex. Ma l'appuntamento è stata l'occasione per aggredirla con un taglierino erle il volto e le gambe. Per l'aggressione avvenuta lo scorso 16 luglio a Vimodrone, nel parcheggioa fermataa linea verdea...