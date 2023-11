Chiara Nasti criticata per le “bue” del figlio | volano parole infuocate sui social | “Cattive e invidiose | fate pietà”

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Pubblicato il 15 Novembre, 2023 Quando si tratta di polemicheè sempre in prima fila, sin dalla storia del “gamberetto” di Zaniolo, e così l’influencer è tornata a far parlare di sé per una lite furibonda suicon le mamme. Questa volta il pomo della discordia è ilThiago, nato dall’unione con il centrocampista della Lazio Mattia Zaccagni. Cosa è successo questa volta? Laha pubblicato suiuna foto che ritrae il bambino con una fasciatura alle dita e qualche livido sparso, segni evidenti di qualche bua che comunque lei stessa ha minimizzato. Non hanno minimizzato invece le mamme, che ne hanno dette di tutti i colori all’influencer per la sua scarsa attenzione verso ilfacendola sbroccare su ...