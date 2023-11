Chiambretti | «Cairo ha ragione | troppi errori arbitrali»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il conduttore e noto tifoso del Torino, Piero, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare di come il Toro sia stato penalizzato nella sfida contro il Monza Torino penalizzato dagli arbitri in questi anni come dice? «Se mi metto nei suoi panni non posso non essere solidale con lui. Per me la classe arbitrale, visto anche gli stipendi che prendono, non è sempre all’altezza. Penso che quando sbagliano debbano essere squalificati per un po’ e non mandati in B o in C per un turno. A Monza il Toro è stato penalizzato, sicuramente su Lazaro era rigore netto così come non ho capito il gol annullato a Rodriguez» C’è ancora sudditanza psicologica nel 2023? «Ne sento parlare da sempre, penso che gli arbitri qualche errore lo possano fare anche per via delle squadre che incontrano. Però non credo nel complotto, questo lo dico chiaramente. ...