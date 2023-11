Chi l’ha visto | anticipazioni della puntata di stasera mercoledì 15 novembre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tutto pronto per un’altradi Chi? in ondasu Rai 3. L’appuntamento, come di consueto, con il programma è fissato per, 15, alle 21 e 20. Una delle storie sulle quali si accenderanno i riflettoriè quellascomparsa, sabato scorso, di due giovani: i fidanzati di 22 anni Giulia Ceccherttin e Filippo Turetta. Una coppia sparita nel nulla. La scomparsa dei due fidanzatini: Giulia e Filippo Un giallo che sta tenendo con il fiato sospeso tutta Italia quello dei due giovani studenti universitari che hanno fatto perdere le proprie tracce, dopo essersi allontanati a bordoFiat Punto di Filippo. Un susseguirsi di segnalazioni, tutte al vaglio degli inquirenti che hanno cercato la ...