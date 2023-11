Chi è Moscardo | centrocampista del Corinthians che piace al Milan

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 15 novembre 2023) E’ sempre calciomercato, specialmente quando in dirigenza ci sono Furlani e Moncada. Il, infatti, continua a sondare il terreno in vista della sessione invernale di gennaio. I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un difensore e un. Per la mediana si valutano diversi profili, tra cui Gabrielbrasiliano classe 2005 di proprietà del. La valutazione che il club fa del cartellino del calciatore è abbastanza alta: 25 milioni di euro. La trattativa è molto complicata, ma i due dirigenti delci hanno abituato a “colpi a sorpresa” negli ultimi mesi. Gabrielè unclasse 2005. Il suo cartellino appartiene al, società brasiliana che negli anni ...