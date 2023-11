(Di mercoledì 15 novembre 2023) Viene dal latino e si usa quasi solamente in relazione agli scioperi per indicare la facoltà del governo di posticiparli, limitarne la durata o cancellarli

... la Pocket può essere usata come camera per la ripresa in terza persona, ma questo nondirenon possiamo avere anche la action camera montata sul casco. La DJI Osmo Pocket 3 ci sembra ...

Che vuol dire “precettare” Il Post

"Questa è una Chiesa che vuol trasformare la differenza in ricchezza" Avvenire

Viene dal latino e si usa quasi solamente in relazione agli scioperi per indicare la facoltà del governo di posticiparli, limitarne la durata o cancellarli ...di Mauro Evangelisti «Resistete, stiamo arrivando», dice il presidente americano Joe Biden parlando, con un certo ottimismo, della trattativa sugli ostaggi nelle mani di ...