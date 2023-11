Cgil e Uil confermano lo sciopero di venerdì ma ridotto Per i trasporti sarà di 4 ore

Leggi su panorama

(Di mercoledì 15 novembre 2023) «C'è una ragione in più per confermare le mobilitazioni e gli scioperi. Contemporaneamente siccome siamo persone responsabili e facciamo i conti" con la precettazione, "ne prendiamo atto e lonel settore deidalle 9 alle 13", lo ha affermato alla stampa il segretario della, Maurizio Landini in merito allogenerale programmato per dopodomani. «Così "tuteliamo i lavoratori", altrimenti esposti a "sanzioni economiche e penali". "Non abbiamo intenzione di fermarci", visto che ci sono tanti tempi aperti, "riforma fiscale, riforma delle pensioni, sanità, salari e rinnovo dei contratti. La nostra non è una mobilitazione semplicemente di protesta, ma sostiene un processo di trasformazione del Paese. E' il momento di scendere in piazza: la maggioranza di questo Paese, delle ...