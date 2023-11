Cerreto e Schifone | su Jabil c’è la risposta del Governo

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma. Il casodiventa oggetto di un’interrogazione parlamentare a firma dei deputati Martae Marcoil quale in Commissione lavoro questo pomeriggio ha esposto preoccupazioni riguardanti il destino lavorativo dei dipendenti della multinazionale dell’elettronicaS.p.A., con stabilimento a Marcianise, in vista della prossima scadenza del 31 dicembre 2023, quando terminerà la cassa integrazione e l’azienda americana, in mancanza di soluzioni alternative, avvierà la procedura di licenziamento. L’annosa vertenza si trascina dal giugno 2019, – si legge nel teso dell’interrogazione – quando la società americana annunciò un piano di esuberi per 350 lavoratori, cui si sono aggiunte ulteriori 100 unità nel piano industriale della scorsa primavera. La stessa multinazionale in pregressi tavoli ...