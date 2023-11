Cercasi “esperto di Lego” | ecco i requisiti e l’offerta di lavoro da sogno

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Catawiki, famosa piattaforma di aste e compravendita di oggetti da collezione, sta cercando undiche possa valutare i mattoncini venduti dagli utenti. “Stiamo cercando unin materia che possa unirsi al nostro dipartimento Toys & Models, per gestire le nostre aste di”, hanno esordito i recruiter nell’annuncio. “In qualità di, sarai strettamente coinvolto nella valutazione e nell’organizzazione dei lotti inviati dai nostri utenti”, spiegano poi. “Utilizzando le tue conoscenze specialistiche e facendo network, sarai responsabile della creazione di elenchi di lotti ogni settimana”. L’annuncio diarriva in un periodo particolarmente florido per l’azienda produttrice di giocattoli:, infatti, ha visto un’impennata di quasi il ...