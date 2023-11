(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) - Milano, 15 novembre 2023. Negli ultimi anni, il cannabidiolo (CBD) è emerso come un componente rivoluzionario nel settore. Originariamente noto per le sue applicazioni in ambito medico, il CBD ha trovato una nuova frontiera nelbellezza, grazie alle sue proprietà antiossidanti, anti-infiammatorie e idratanti. Proprietà e benefici del CBD Il CBD, estratto dalla pianta di cannabis, è noto per i suoi effetti calmanti e anti-stress. Nel contesto cosmetico, questi benefici si traducono in una riduzione dell'infiammazione cutanea, un miglioramento dell'idratazione e un effetto lenitivo su pelli irritate o sensibili. Studi hanno evidenziato come il CBD possa aiutare a combattere l'invecchiamento cutaneo, grazie alla sua capacità di neutralizzare i radicali liberi e promuovere la ...

... graffiando con le zampe, aveva cercato di scavare il parquet per aprire un tunnelpavimento, ... Quando la sua ansia aumenta il mio dog - trainer consiglia di dargli biscottini al. Sono cookies ...

CBD nel trucco: innovazione nel mondo della cosmetica Adnkronos

CBD nel trucco: innovazione nel mondo della cosmetica La Sicilia

Il lupo proibizionista perde il pelo ma non il vizio. Nel 2005 l’allora ministro Giovanardi utilizzò il decreto-legge per il finanziamento delle Olimpiadi Invernali di Torino del 2006 per far passare ...Milano, 15 novembre 2023. Negli ultimi anni, il cannabidiolo (CBD) è emerso come un componente rivoluzionario nel settore della cosmetica. Originariamente noto per le sue applicazioni in ambito medico ...