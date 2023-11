(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) –per un volo di Air Atlanta. Non è ancora chiaro come, ma come riporta il New York Post, unè riuscito a uscire dal suo box nella stiva, creando il panico nel velivolo. Il pilota ha dovuto improvvisare una New York e chiedere l’intervento di un team veterinario. Solo tanta paura per lo staff a bordo ma nessun danno, visto che l’era un cargo e non c’erano passeggeri. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Non si sa come l'animale sia riuscito a uscire dal box che era nella stiva Atterraggio d'emergenza per un volo di Air Atlanta. Non è ancora chiaro come, ma come riporta il New York Post, unè riuscito a uscire dal suo box nella stiva, creando il panico nel velivolo. Il pilota ha dovuto improvvisare un atterraggio d'emergenza a New York e chiedere l'intervento di un team ...

Cavallo si libera su un aereo, serve atterraggio d’emergenza: che è successo Adnkronos

Matilde Gioli: “Grazie ai cavalli sono diventata una persona migliore. Appena posso scappo al maneggio. Adess… la Repubblica

(Adnkronos) – Atterraggio d’emergenza per un volo di Air Atlanta. Non è ancora chiaro come, ma come riporta il New York Post, un cavallo è riuscito a uscire dal suo box nella stiva, creando il panico ...Nei prossimi giorni il clima sul nostro Paese si orienterà verso un generale raffreddamento. Infatti, proprio a cavallo del fine settimana, si prevede che le temperature caleranno di parecchi gradi, ...