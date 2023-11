Cava de’ Tirreni | ecco i bandi per mercatini di Natale e hobbistica

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono disponibili 20 stalli per il mercatino natalizio sul centralissimo corso Mazzini, nel tratto tra piazza Amabile e corso Garibaldi, dalla festività dell’Immacolata per tutto il periodo delle attività e manifestazioni previste per il. Potranno partecipare gli operatori per la vendita di articoli da regalo natalizi, addobbi per presepi e alberi died altro, giocattoli, anche pirici di libera vendita consentiti dalla legge, dolciumi e cioccolato e suoi derivati, prodotti tipici alimentari. Il bando è pubblicato su sito del Comune (www.cittadi.it) e le domande devono pervenire entro le ore 12 del 27 novembre 2023, indirizzata al Servizio SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), esclusivamente posta certificata ...