Castiglion Fiorentino | incidente stradale | tre feriti

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Alle ore 12:38 a, in Via della Consolazione, tre persone sono rimaste ferite in unche ha coinvolto due auto. Un uomo di 57 anni è stato trasportato al Pronto soccorso delle Scotte a Siena, in codice giallo (codice 2) con Pegaso 2, altri due uomini di 79 e 44 anni sono ricoverati in codice giallo al Pronto soccorso della Fratta. Sul posto l'ambulanza infermierizzata della misericordia di Cortona e l'ambulanza Misericordia, forze dell'ordine e Vigili del fuoco di Arezzo.