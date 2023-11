Castellammare di Stabia | il Consiglio di Stato congela lo scioglimento del Comune | “Il cd depositato per gli atti era vuoto”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tra le ragioni per le quali ildiha “to” loper infiltrazioni camorristiche didi, rinviando ad altra sezione del Tar Lazio il compito di decidere sul ricorso avanzato dall’ex sindaco Gaetano Cimmino e dalla sua giunta, c’è il giallo di un cd ‘’. Un cd che avrebbe dovuto contenere gliistruttori alla base della relazione della commissione prefettizia d’accesso, il documento sul quale si è fondato il decreto difirmato nel febbraio 2022 dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. In quel dischetto non c’era uno straccio di file, come accertato durante il procedimento con un verbale di accesso. Così la terza sezione deldi ...

Le elezioni amministrative 2024 a Castellammare di Stabia adesso non sono più scontate. E le manovre già in corso nel mondo politico locale per prepararsi all’atteso appuntamento devono fermarsi. Per ...Napoli, 15 Novembre – «È una grande vittoria per la città». Così commenta la deputata e coordinatrice provinciale di Forza Italia, Annarita Patriarca, la notizia dell’accoglimento del ricorso, da part ...