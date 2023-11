Caso scommesse | Florenzi nel registro degli indagati | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) A distanza di qualche settimana è uscito un nuovo nome per quanto riguarda il, ed è quello diA distanza di qualche settimana è uscito un nuovo nome per quanto riguarda il, ed è quello di. La procura di Torino ha iscritto sull’esterno del Milan ed ex Roma. Per il calciatore l’accusa è la stessa: esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. La fattispecie contestata è, infatti, quella prevista all’art. 4 della legge 401 del 1989. La stessa di Zaniolo. Il calciatore del Milan sarà interrogato nei prossimi giorni. Ad indagare sono i poliziotti della Squadra Mobile. A scriverlo è l’agenzia AGI.