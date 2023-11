Caserta | sciopero Cgil | Funzione Pubblica e Trasporti in piazza contro la manovra

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 15 novembre 2023). Le Federazioni provinciali dellae della Filtsaranno indel Plebiscito a Napoli, venerdì 17 novembre a partire dalle ore 10.00, per manifestarele scelte scellerate dell’esecutivo che rischiano di mettere in ginocchio il Paese. I lavoratori dei, della sanità, dei comuni, dei ministeri e degli altri settori del pubblico impiego, si fermeranno per contestare unache definiscono iniqua e che colpisce in particolare i salari dei dipendenti pubblici e privati i quali, a causa di un’inflazione a due cifre, si sono visti erodere il potere di acquisto degli stipendi che sono già tra i più bassi d’Europa. Per non parlare nel “miracolo” in cui è riuscito questo Governo di peggiorare la legge ...