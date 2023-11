Caruso avvisa l’Inter Women | «Juventus pronta | vogliamo vincere!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Arianna, giocatrice dellaFemminile, ha parlato della prossima sfida di campionato contro. Un avviso. SFIDA ? Ospite come il capitano del, Lisa Alborghetti, Ariannasu Dazn Talks ha lanciato la sfida alle nerazzurre: «-Inter? Siamo pronte, oggi abbiamo rivisto qualcosa della partita col Como e nelle prossime ore saremo immerse totalmente sul match contro di loro. Partita importante, le affrontiamo tutte con lo stesso modo. Ovvio che è un Derby d’Italia, ci sono anche altre emozioni, ma punteremo a vincere». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...