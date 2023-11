Carlo si riavvicina ad Harry | ma il vero problema è William Le voci da palazzo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Alla fine il ramoscello d'ulivo è arrivato, portato ada lontano, dalla colomba, in una telefonata al sovrano fatta dall'America dal figliol prodigo duca di Sussex. Gli auguri al re da parte del suo secondogenito sono visti come un gesto finalmente ‘distensivo' fra padre e figlio, che, prima di ieri, sembra non si sentissero da almeno sei mesi. Secondo una fonte che ha parlato con il Sun, nel giorno del suo 75esimo compleanno, “il re era estremamente impegnato, ma è educato e ama suo figlio e i suoi nipoti, e non così cattivo da non rispondere a una chiamata nel giorno del suo compleanno”. Nessun dubbio sull'educazione die sul suo amore per il figlio ribelle e c'è da scommettere che gli auguri disiano stati un momento di felicità per il sovrano, soprattuto per il rapporto che da ora in avanti ...