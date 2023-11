Carceri | 200 uomini per perquisizione straordinaria ad Avellino

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoOltre 200della Polizia Penitenziaria hanno eseguito insieme con le unità cinofile die Benevento, unanella casa circondariale di. I due cani antidroga Spike e Susy hanno scoperto sostanza stupefacente e una decina di cellulari. All’operazione, scattata intorno alle tre e mezza, ha preso parte il personale dei N.T.P. campano, il personale del PRAP e il Nucleo Regionale Cinofilo, gli agenti in servizio ade anche quelli del GOM in missione. L’esterno del carcere (coordinato dalla direttrice Rita Romano) era presidiato invece da diverse pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato. “Complimenti sia al comando di polizia penitenziaria sia al nucleo regionale dei cinofili per la brillante ...