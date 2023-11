Carcere di Benevento | intercettato carico di stupefacenti e cellulari

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Reparto di Polizia penitenziaria deldi. Si è lieti di comunicare che nella mattinata odierna il Reparto di Polizia penitenziaria haundie di telefonidestinato ai detenuti. L’operazione si è svolta con successo grazie all’acume e allo spirito di osservazione del personale che nelle ore notturne ha notato l’arrivo di un drone. E’ stata immediatamente organizzata una perquisizione mirata che ha consentito il rinvenimento di quanto introdotto illegalmente. Ancora una volta il Reparto di Polizia Penitenziaria beneventano ha dimostrato professionalità e senso del dovere non comuni, per di più, posti in essere in una costante situazione di ...