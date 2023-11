Capossela a La7 | “Se si intacca il diritto di sciopero | bisogna stare attenti Questo governo punta su paura e circonvenzione di incapace”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) “Lo scontro tra Salvini e i sindacati sullodel 17 novembre? Non sono avvezzo agenere di dibattito, però penso che i corpi intermedi dell’azione collettiva, come i partiti e i sindacati, siano molto importanti. Ildiè sempre il primo che viene attaccato nei paesi autoritari. E quando siquello,”. Così a Otto e mezzo (La7) il cantautore Viniciosi pronuncia sugli attacchi del leader della Lega allogenerale proclamato dalla Cgil e dalla Uil per il 17 novembre. E alla conduttrice Lilli Gruber che gli chiede dove ci porteranno queste politiche di destra, risponde: “Penso che, come altri in ...