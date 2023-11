Capitaneria di Porto-Guardia costiera di Salerno | sequestro di datteri di mare

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio del 15 Novembre 2023 ladiha posto sottonumerosi esemplari di “Lithophaga lithophaga”, meglio noti come dattero di, molluschi bivalvi la cui cattura, detenzione e commercializzazione è permanentemente vietata dalla normativa europea. Nell’ambito della quotidiana attività di monitoraggio e controllo della costa e a seguito di un’attenta attività di osservazione, i militari hanno intercettato un soggetto dedito al prelievo della suddetta specie protetta la cui raccolta costituisce una violazione delle norme specifiche in materia di pesca e in materia ambientale.La raccolta del dattero di, infatti, viene praticata mediante l’utilizzo di martelli pneumatici e altri attrezzi a percussione, attraverso i ...