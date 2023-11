Canino come la Carrà | “Una Fiesta in suo onore | Carrambate comprese”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 15 novembre 2023) “Firenze, che sorpresa!“: ledi Fabiosbarcano in città.si chiamava il compagno di banco a cui eravate legatissimi da piccoli? E il primo amore adolescenziale, quello a cui avete dato il primo bacio, ve lo ricordate? O, ancora, quanto vi manca la vostra ‘bambina’ andata a studiare fuorisede, che per via delle spese non riuscirà a tornare nemmeno per Natale? E quel volto sconosciuto, quell’angelo che vi ha salvato dall’acqua, non vorreste ringraziarlo? Fabiodirettore per un giorno de La Nazione (Giuseppe Cabras/New Press Photo)“” potrebbe essere l’occasione giusta per farlo. La Nazione con i suoi canali (edizione cartacea, online e anche noi di Luce!) ha scelto infatti di affiancare in questa impresa l’attore, autore e presentatore fiorentino, che nel suo ...