Cancro pancreas | passi in avanti | merito del progetto italiano

Leggi su notizie

(Di mercoledì 15 novembre 2023), da segnalare degli importantiinda parte della scienza e non solo:di untutto ‘made in Italy’ Un importante passo innel settore della medicina. Il tutto che porta la firma di un. L’argomento in questione è quello relativo alal. Basterà uno screening per la diagnosi precoce della malattia. La stessa che permetta di intercettare nelle persone (considerate quelle a rischio) un eventuale tumore nelle prime fasi. In questo modo si va a migliorare l’efficacia delle cure. Finita qui? Neanche per sogno visto che si potrebbero andare a sfruttare delle tecnologie importanti....