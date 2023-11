(Di mercoledì 15 novembre 2023)Grande Fratello non va più in onda questa sera ma domani, al posto del previsto debutto di IoGeneration. Ma le variazioni a5 non finiscono qui. Prendete nota: DavideMaggio.it vi dà il calendario definito – “l’accendiamo?” – delle prossime partenze della rete ammiraglia Mediaset. Con l’ennesimo slittamento, la domanda è una: “Quando parte IoGeneration?”. L’esordio slitta di una settimana e andrà in onda nella serata prevista inizialmente fino a poco tempo fa: il. La prima puntata dello show di Gerry Scotti è dunque fissata per il 22. Una decisione – evitabilissima – che comporta un ulteriore rinvio: quello di. Il 22 era infatti programmato l’esordio del varietà comico di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che ...

... che, i primi a trarne utilità siamo noi''. webinfo@adnkronos.com (Web Info) Segui ildi TorinOggi.it su WhatsApp ISCRIVITI Ti potrebbero interessare anche:

Grande Fratello, clamoroso cambio di programma: stasera non va in onda. Perché Libero Magazine

Canale 5 cambia tutto: Io Canto da mercoledì 22 novembre, Zelig si sposta al giovedì DavideMaggio.it

Un cambio davvero last minute nei palinsesto Mediaset. "Io Canto Generation", il programma di Gerry Scotti sui baby talent, slitta "per colpa" di Sinner quindi non ...Grande Fratello non va più in onda questa sera ma domani, al posto del previsto debutto di Io Canto Generation. Ma le variazioni a Canale 5 non finiscono qui. Prendete nota: DavideMaggio.it vi dà il ...