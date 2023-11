Campi Flegrei | così la ‘caldera’ aumenta livello del suolo e sismicità Ecco cosa può accadere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Isono un’area vulcanica detta, differente dai vulcani classici in quanto non ha un singolo edificio, che si stende ad Ovest della collina di Posillipo, nella città di Napoli. Le caldere sono formate dallo sprofondamento di una vasta area, a causa dello svuotamento della camera magmatica sottostante in seguito a grandi eruzioni. In tempi successivi, queste aree generano nuove eruzioni: ai, le eruzioni possono avvenire dovunque all’interno della caldera, formando coni di tufo, crateri e laghi vulcanici. Quest’area ha generato quasi un centinaio di eruzioni note, l’ultima delle quali, unica in epoca storica, l’eruzione cosiddetta di ‘Monte Nuovo’, avvenuta nel 1538. Essa può generare potenzialmente eruzioni molto più grandi del Vesuvio, ma non è, come molti ...