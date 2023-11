Camorra | maxi sequestro Setola | villetta da 400 metri quadri abitata dal suocero del killer

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Santa Maria Capua Vetere. Unasu due livelli da 400quadrati e un altro immobile disabitato da 120quadrati a Casal di Principe, per un valore stimato complessivo di 450mila euro. Due case intestate alla suocera e alla figlia del boss sanguinario Giuseppesono finite sottoad opera dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta su decreto emesso dalla Corte d’Assise di Santa Maria Capua Vetere, a fini di confisca per la sproporzione dei redditi. Allo stato e in attesa della decisione definitiva del giudice sulla confisca, all’esito del contraddittorio con le difese, si ritiene che il loro acquisto sia avvenuto, reimpiegando il denaro derivante dalle attività criminali condotte dal citato affiliato di vertice del clan dei Casalesi. Gli immobili non erano mai ...