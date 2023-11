Cammarano M5s | “No alla galleria Minori-Maiori”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La fragilità della Costiera Amalfitana è tristemente nota e gli episodi di dissesto sono purtroppo ricorrenti. Rispetto a queste gravi criticità la risposta della Regione Campania è totalmente inadeguata. Invece di concentrarsi su interventi tempestivi per garantire la sicurezza della popolazione, l’amministrazione preferisce andare avanti e investire risorse significative nella progettazione di un tunnel costiero che costerà ai cittadini oltre 18 milioni di euro. Un progetto, presentato come soluzione per migliorare la viabilità, che non solo risulterà inutile ad alleviare il traffico lungo la Costiera ma che può essere potenzialmente pericoloso per la sicurezza. È opportuno ricordare che la variante al Piano Urbanisico è stata approvata in tempi record dal Consiglio regionale senza alcuna forma di discussione e contraddittorio. Non possiamo rischiare di ...