Camera | Question time con Tajani e Calderone

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov (Adnkronos) - Si svolge oggi, mercoledì 15 novembre alle 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la. Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio, risponde a interrogazioni sulle iniziative del governo in relazione alla situazione in Medio Oriente (Foti – FDI); sulle iniziative volte a salvaguardare la competitività delle imprese esportatrici delle aree della Toscana colpite dai recenti eventi alluvionali (Mazzetti – FI-PPE); sulle iniziative urgenti in sede internazionale ed europea per il cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza (Silvestri – M5S); sulle iniziative in sede internazionale per un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, per favorire ...