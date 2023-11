Cambio del tempo | quando arriva il freddo Sottocorona indica la data

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Sull'Italia si allungano le nuvole da est verso ovest, residui dell'ultima perturbazione. Ma cosa ci aspetta nei prossimi giorni? Paolopresenta le previsione meteo di La7 mercoledì 15 novembre e spiega che le strutture nuvolose che vediamo oggi nel cielo sono quelle perturbazione che "abbiamo visto passare a nord dell'Italia e si sono anche loro allontanate: c'è una specie di pausa", spiega il meteorologo. Insomma, non certo belma neanche precipitazioni importanti, Tuttavia sul vicino Atlantico si nota "di nuovo una macchia molto bianca, significa molto intensa, e bisognerà vedere che strada vuole prendere". Le previsioni per mercoledì 15 novembreno una situazione "un po' incerta, nel senso che non è alta pressione odel tutto stabile". Insomma, giornate un po' grigie con cieli ...