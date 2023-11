Cambiaso | «La Nazionale è un sogno | pensavo fosse uno scherzo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Le parole di Andrea, esterno della Juventus, dopo la prima convocazione inmaggiore. I dettagli Andrea, esterno della Juve ha parlato ai canali ufficiali della. PAROLE – «Sensazione incredibile, vivere questo posto, quest’aria. E’ incredibile. Quando è arrivata la convocazione? Ero in ritiro prima del Cagliari, mi ha chiamato il team manager Matteo, e mi ha detto che ero stato convocato. All’inizio non l’ho preso sul serio, non ci credevo. Cioè, non ci speravo. Emozione fortissima. Ho chiamato subito i miei genitori e mio fratello. Ci ho messo un po’ per realizzare, mi avevano detto di aspettare le 19, ma non ce la facevo a tenerlo dentro...».