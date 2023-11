Calhanoglu salta l’allenamento con la Turchia! Il motivo

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La Turchia, sabato sera, sfiderà la Germania in amichevole. Hakan, convocato dal CT Montella, non ha preso parte alodierno FORFAIT – Giornata movimentata per i calciatori dell’Inter impegnati con le Nazionali. Secondo quanto riferito da Sky Sport quest’oggi Hakannon ha preso parte aldella Nazionale turca guidata da Vincenzo Montella. Il? Il centrocampista è stato colpito da una sindrome influenzale. Da capire se verrà compromessa la sua presenza in campo per la sfida di sabato sera contro la Germania. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...