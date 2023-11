Calendario ATP Finals 2023 oggi in tv | orari 15 novembre | programma | partite su Rai2 e Supertennis

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Quarta giornata neldelle ATP, mercoledì 15, andranno in scena i secondi incontri del Gruppo Rosso in cui le emozioni non mancheranno sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino. Ricordiamo che i primi due del raggruppamento si qualificheranno per le semifinali, incrociando gli altri due best player del Gruppo Verde, comprendente Jannik Sinner. LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-RUBLEV DALLE 14.30 LA DIRETTA LIVE DI MEDVEDEV-RUBLEV DALLE 21.00 Non prima delle 14.30, Carlos Alcaraz e Andrey Rublev si affronteranno e non si potranno fare calcoli. Lo spagnolo e il russo, sconfitti rispettivamente dal tedesco Alexander Zverev e dall’altro russo Daniil Medvedev, per rimanere in corsa devono assolutamente vincere. Alcaraz (n.2 del mondo) non è parso in grande condizione nella ...