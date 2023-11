Caldo record a novembre | ‘estate eterna’ da Roma a Milano | previsioni meteo oggi e domani

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) –anomalo a, con temperature ampiamente sopra la mediada, da Napoli a Palermo: in Italia, complice l’Estate di San Martino, il quadroricorda giugno, conche non annunciano ribaltoni fino a Natale. Lo zero termico è collocato oltre i 4000 metri, la temperatura del mare si aggira attorno ai 20 gradi. Gli ultimi mesi sono stati tutti dae molto probabilmente il 2023 diventerà l’anno piùdella storia a livello globale, battendo anche il 2016. Come nel 2016, da maggio siamo entrati in una fase eccezionale di El Niño, il fenomenorologico associato all’anomalo riscaldamento delle acque del Pacifico orientale. ...