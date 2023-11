Calcioscommesse | un altro big indagato | come Zaniolo | l' accusa a Florenzi del Milan

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Uneccellente nello scandaloche ha travolto la Serie A. La Procura di Torino ha iscritto sul registro degli indagati Alessandro, giocatore del. Lo apprende l'agenzia AGI. Ad indagare sono i poliziotti della Squadra Mobile. Nel procedimento sono indagati Nicolò, ex compagno dialla Roma (e oggi all'Aston Villa, in Inghilterra). Nello stesso procedimento sono indagati anche i calciatori Sandro Tonali (oggi al Newcastle, anche lui ex compagno dinegli ultimi due anni al) e Nicolò Fagioli della Juventus. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa: è questa l'mossa dai pm torinesi nei riguardi di, ...