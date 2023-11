Calciomercato Milan – Dalla Turchia | “Diavolo interessato a Kadioglu”

Commenta per primo Nei giorni scorsi ilha fatto un sondaggio per l'ex Spezia Kiwior . All'Arsenal non sta trovando molto spazio e i rossoneri sono a caccia di un difensore per gennaio, sul giocatore c'è anche la Roma ma in questo ...

Calciomercato Milan – Centrocampista, Furlani sul gioiello brasiliano Pianeta Milan

Calcio ora per ora Brutte notizie per l'Adana Demirspor che, dopo aver riabbracciato da qualche settimana Mario Balotelli, dovrà farne a meno per diversi mesi. Come riportato dal presidente… Leggi ...IL MILAN: il Milan per 60 minuti ha fatto una grande gara a Lecce ... C’era una volta il Napoli di Spalletti, una squadra straordinaria. Una squadra che giocava un calcio straordinario, che era ...